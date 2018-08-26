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14. Geleneksel Çerkeş Kültür Hayvancılık ve Bal Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:07 | Son Güncelleme

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı: - "Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Çerkeş balı, Çerkeş lokumu, Çerkeş baklavası, Çerkeş kurabiyesi, Badıma bükmesi ve pırasa dolması tescillendi"

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Çerkeş balı, Çerkeş lokumu, Çerkeş baklavası, Çerkeş kurabiyesi, Badıma bükmesi ve pırasa dolması tescillendi." dedi.

Çerkeş Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Geleneksel Çerkeş Kültür Hayvancılık ve Bal Festivali gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan festivalde, protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde kent meydanına kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Mehteran konserinin ardından en güzel buzağı ve bal yarışması düzenlendi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, törende yaptığı konuşmada, festivalin Çerkeş ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Festivali, Çerkeş ve Çerkeş ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenlediklerini belirten Sopacı, "Çerkeş için hayvancılık, lokomotif bir sektör. İlçemizdeki hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz. Organik doğal etin, peynirin, balın kaynağı Çerkeş. Bunu hepimiz biliyoruz ama ulusal bazda bunun tanıtımını yapmamız gerekiyor." dedi.

Çerkeş'in ürünlerin tescillendiğini kaydeden Sopacı, şöyle devam etti:

"Çerkeş'in balı, peyniri, lokumu, kurabiyesi, Badıma bükmesi, pırasa dolması bir marka. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Çerkeş balı, Çerkeş lokumu, Çerkeş baklavası, Çerkeş kurabiyesi, Badıma bükmesi ve pırasa dolması tescillendi. Bu ürünleri profesyonel olarak ilçemizde üretiyoruz. Sizler bu ürünleri alarak tanıtarak ve çevrenize anlatarak ilçemize özgü ürünleri Türkiye'ye ve dünyaya duyuracaksınız."

İlçede bu yıl bal üretiminin sınırlı kaldığını belirten Sopacı, "Çok masraf edip büyük sıkıntı yaşamalarına rağmen tüm üreticilerimiz sadece kendi arılarının kışlık ihtiyacını karşılayacak kadar bal ürettiler. Arkadaşlarımız doğal olmayan yollarla şeker ve glikoz kullanarak bal üretip satabilirlerdi ama Çerkeş'teki endemik çiçeklerden üretilen doğal balının kalitesini bozmamak adına bunu yapmadılar. Ben hepsini tebrike diyorum." diye konuştu.

Sopacı'nın konuşmasının ardından en güzel buzağı, en lezzetli yemek ve en iyi bal yarışmalarında dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Daha sonra sanatçılar Mustafa Taş ve Merve Özbey, ilçe meydanında konser verdi.

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