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"14. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:32 | Son Güncelleme

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk: - "Damar tedavilerine ultrasonun dahil edilmesi, işlem başarısını belirgin şekilde artırmaktadır. Birden fazla görüntüleme cihazını etkin bir şekilde kullanabilmek, eğitiminin asıl başlangıcı görüntüleme cihazlarını kullanmak olan girişimsel radyologları, bu işlemleri yapan diğer branş hekimlerinden ayıran en önemli farktır"

İSTANBUL (AA) - Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, "Damar tedavilerine ultrasonun dahil edilmesi, işlem başarısını belirgin şekilde artırmaktadır. Birden fazla görüntüleme cihazını etkin bir şekilde kullanabilmek, eğitiminin asıl başlangıcı görüntüleme cihazlarını kullanmak olan girişimsel radyologları, bu işlemleri yapan diğer branş hekimlerinden ayıran en önemli farktır." ifadesini kullandı.

Öztürk, bir otelde gerçekleşen basın toplantısında, girişimsel radyolojinin, hastalıklara teşhis koymak veya tedavi etmek için görüntüleme cihazları eşliğinde icra edilen minimal invazif işlemler, bir diğer ifadeyle görüntüleme cihazları eşliğinde gerçekleştirilen kapalı ameliyatlar olduğunu belirtti.

Bu işlemler sırasında kılavuz olarak en sık kullanılan görüntüleme cihazlarının ultrasonografi, anjiyografi ve bilgisayarlı tomografiler olduğunu aktaran Öztürk, "Ancak daha nadir de olsa mamografi ve MR cihazları da bu operasyonlarda kullanılabilmektedir. Girişimsel radyoloji ile gerçekleştirilen minimal invazif operasyonlarda, klasik ameliyatların aksine büyük kesiler yoktur. Sadece bir iğnenin ve arkasından kateter dediğimiz plastik boruların geçeceği kadar küçük kesiler yoluyla operasyonlar gerçekleştirilir." bilgisini verdi.

Öztürk, işlemler sırasında, değişik görüntüleme cihazlarıyla sürekli kontrol olduğunu ve vücut içine gönderilen iğne veya kateterlerin nereye gittiğinin sürekli takip edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu noktada özelikle şu konuyu vurgulamak isteriz, damar tedavileri çoğunlukla anjiyografi cihazları kullanılarak yapılmakla birlikte, ultrason cihazları da gerekli hallerde bu müdahalelerde kullanılmaktadır. Damar tedavilerine ultrasonun dahil edilmesi işlem başarısını belirgin şekilde artırmaktadır. Birden fazla görüntüleme cihazını etkin bir şekilde kullanabilmek, eğitiminin asıl başlangıcı görüntüleme cihazlarını kullanmak olan girişimsel radyologları, bu işlemleri yapan diğer branş hekimlerinden ayıran en önemli farktır."

Tıptaki ve girişimsel radyolojideki gelişmeler sayesinde, zamanında müdahale yapılması şartıyla, inmenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak tedavinin zamanında yapılabilmesi için sağlık sisteminde etkin bir organizasyon yapılması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün bu konuda çok başarılı bir model ortaya koyduğunu belirtti.

- "Akut inme ile savaşta büyük bir adım attık"

TGRD ve Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Kıvılcım Yavuz da inmenin belirtileri, acil inme tedavisi ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü modeli hakkında bilgi verdi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün 2018'de düzenlediği toplantılarla akut inmenin medikal tedavisi ve medikal tedaviyle düzelmeyen hastalar için girişimsel tedavisini üstlenebilecek bilgi, deneyim ve donanım sahibi olan üniversite ve devlet hastanelerinin hekimleriyle görüşmeler yapıp bilgi alışverişinde bulunduktan sonra gönüllülük esasına dayalı ve 7/24 hizmet verebilecek hekim ve hastaneleri belirlediğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bu hastanelerin kapasitesinden de yararlanabilmek amacıyla diğer hastanelerden bu alanda tecrübeli ve gönüllü hekimlerin nöbet günlerinde bu hastanelere görevlendirilmelerine olanak sağlayarak bu açığı da kapatıp Ankara hastane ve hekimlerinin tüm kapasitesini kullanarak 'akut inme' ile savaşta büyük bir adım attı ve bu model tüm Türkiye'de akut inme ile mücadelede ciddi bir motivasyon sağladı. Bu organizasyon, acil hastalıkların ön tanısında çok önemli yer alan 112 çalışanlarından acil tıp hekimlerine, hastanın nörolojik değerlendirmesini yaparak uygun hastalara ilk müdahale olan medikal tedaviyi yapan nöroloji hekimlerinden bu tedaviye yanıt vermeyen ve büyük damarları tıkalı olan uygun hastalara anjiyografik müdahale ile pıhtı çıkarma tedavisini uygulayan girişimsel radyoloji hekimlerine ve işlem sırasında destekleri çok önemli olan anestezi ekiplerine kadar gönüllü ve özverili geniş bir ekiple hayat buldu."

Yavuz, organizasyon sayesinde Ankara'nın değişik semtlerinde 9 kapsamlı inme merkezi oluşturulduğunu bu merkezlerin birbirleri ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Birimi ile hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Devrim Akıncı ise "Bacak damar tıkanıklıkları tedavilerinde güncel durum ve girişimsel radyolojinin yeri" konulu bir sunum gerçekleştirerek, risk gurubundaki hastalarla ilgili örnek verdi.

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"14. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı" Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD)

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