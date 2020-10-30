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14 göçmen polis uygulamasına takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 10:03 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta, yapılan trafik denetimlerinde Edirne’den kiraladıkları araçla başka ülkelere gitmek için anlaşan 4’ü çocuk 14 Irak uyruklu göçmen yakalandı.Olay, dün 14.30 sıralarında Esenyurt Bizimkent Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Esenyurt’ta, yapılan trafik denetimlerinde Edirne’den kiraladıkları araçla başka ülkelere gitmek için anlaşan 4’ü çocuk 14 Irak uyruklu göçmen yakalandı.
Olay, dün 14.30 sıralarında Esenyurt Bizimkent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde uygulama yapan Sivil Trafiğe bağlı Denetleme ekipleri, şüphe üzerine bir minibüs durdurdu. Minibüs içinde 4’ü çocuk 14 Iraklı uyruklu kişileri tespit eden ekipler, göçmenlerden pasaportlarını istedi. Pasaportlarının olmadığının anlaşılması üzerine göçmenler, polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresi’ne teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Göçmenleri taşıyan minibüs şoförüne de korsan taşımacılık yaptıkları gerekçesi ile ceza işlemi uygulandı.

Yunanistan olmadı başka ülkelere gideceklerdi
Göçmenler Yunanistan sınırında, Yunan sahil güvenliği tarafından yakalandıktan sonra pasaport ve cep telefonlarına el konulup Türkiye sınırına bırakıldıkları öğrenildi. Yunanistana geçmeyi başaramayan göçmenlerin daha sonra Edirneye gelip, başka ülke sınırına gitmek için araç kiraladıkları anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

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