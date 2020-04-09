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14 gün karantinada kaldığı yurttan ayrılan vatandaştan duygulandıran mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Ukrayna’dan Zonguldak’a gemi ile getirilen bir TIR şoförü, 14 gün boyunca gözlem altında tutulduğu öğrenci yurdundan ayrılırken mektup bıraktı. TIR şoförünün bıraktığı mektubun yanındaki 50 lira da görevlilere duygu dolu anlar yaşattı.

Çin’de baş gösteren yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’nin aldığı tedbirler doğrultusunda Ukrayna’da bulunan 120 TIR şoförü kademeli olarak TIR'ları ile birlikte yük gemisi aracılığıyla Zonguldak’a getirildi. İlk olarak 22 Mart 2020 günü Zonguldak’a getirilen TIR şoförleri minibüsler ile 14 günlük gözlem sürecini geçirecekleri Kozlu ilçesindeki KYK öğrenci yurduna yerleştirildi. Burada 14 günlük gözlem sürecini tamamlayan 49 TIR şoförü geçen 5 Nisan pazar günü kaldıkları yurttan tahliye edildi.

50 LİRA VE DUYGULANDIRAN MEKTUP

Gözlem altında tutulan TIR şoförlerinden birisi kaldığı süre boyunca odada kullandığı elektrik, buzdolabından yedikleri ve içtikleri karşılığında 50 lira bırakıp bir de mektup yazdı. Yalnızca imzasını attığı mektuba ismini yazmayan TIR şoförünün mektubunu odayı dezenfekte ederken bulan görevliler ise duygu dolu anlar yaşadı.

Mektupta, "22 Mart 2020 pazar günü Ukrayna’dan Zonguldak limanına geldim. Liman içerisinde polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibi bekliyordu. Bizleri toplayıp kız öğrenci yurduna getirdiler. 14 gün koronavirüs karantinasına aldılar. İstemeyerek de olsa odada bulunan dolapta su ısıtıcısı, çay, kahve, çerez ve buzdolabında bulunan yiyecekler vardı. Onları yedim ya da içtim. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer veren TIR şoförü mektubun sonunda da şöyle teşekkür etti: "Gördüğümüz ilgiden dolayı öncelikle Zonguldak Valisine, polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibine en içten kalbimle teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bu musibetten İnşallah en yakın zamanda kurtuluruz."

"ÇOK DUYGULANDIK"

Yurtta temizlik görevi olarak çalıştıkların ifade eden görevliler ise mektubu bulduklarında çok duygulandıklarını ifade ettiler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karantina mektup Zonguldak

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