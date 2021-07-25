14 gün yaşam mücadelesi verdi! Genç müteahhidin sır ölümü

Olay, 11 Haziran günü Taşlıca Mahallesi’nde bulunan özel bir yüzme havuzunda yaşandı. Müteahhit Recep Acar (31), inşaat firmasındaki çalışanlarıyla birlikte serinlemek için havuza gitti. Havuzda bir süre yüzen Acar’ın uzun süre suyun altında kalmasından şüphelenen çalışanlar havuza atladı. Acar’ı havuzdan baygın bir şekilde çıkaran çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Acar, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Acar, yoğun bakım ünitesinde 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün gece kaybetti. Yaşamını yitiren Acar’ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Acar’ın ailesine teslim edilen cenazesi memleketi Van’a götürüldü.

KALP KRİZİ GEÇİRMEDİĞİ BELİRLENDİ

Havuzda kalp krizi geçirerek boğulduğu tahmin edilen Acar’ın hastanede kalp krizi geçirmediği belirlendi. Acar’ın ölümünü şüpheli bulan savcılık, dosyayı Cinayet Büro Amirliğine sevk etti. Acar’ın ölümüne ilişkin cinayet soruşturması başlatan polislerin araştırması sürüyor.

Kaynak: İHA

