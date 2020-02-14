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  4. 14 günlük koronavirüs karantinası sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

14 günlük koronavirüs karantinası sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinden Türkiye'ye geldikten sonra 14 günlük koronavirüs karantinası sonrası açıklama yapan Burcu Öner, "Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem 'ben seni orada dünyaya getirmiştim' dedi. Odama çıktıktan sonra annem 'üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım' dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

14 günlük koronavirüs karantinası sona erdi! İnanılmaz tesadüfü anlattı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle Türkiye, 42 vatandaşını tahliye edip, Ankara'da 14 günlük karantinaya almıştı.

14 günlük karantina sonrasında vatandaşlar açıklama yaptı. Karantinada bulunan Burcu Öner 'Enteresan bir şey oldu' dediği açıklamasında annesinin kendisini dünyaya getirdiği hastanede ve odada kaldığını söyledi.

Burcu Öner karantinadan çıktıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum.

Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor.

Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem 'ben seni orada dünyaya getirmiştim' dedi. Odama çıktıktan sonra annem 'üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım' dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti."

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koronavirüs Karantina Burcu Öner

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