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14. Hartum Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 02:25 | Son Güncelleme

14. Hartum Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

HARTUM (AA) - Sudan'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Hartum Uluslararası Kitap Fuarı törenle açıldı.

Açılışta konuşan Sudan Kültür Bakanı Ömer Süleyman Adem, fuarda 223 bin 984 kitabın okuyucuyla buluştuğunu söyledi.

Hükümetin, basım ve yayıma sunulan desteği artırarak ülkede kültür inşası için bir formül geliştirdiğini belirten Adem, ülkeyi kalkındırmak için kültür ve bilginin artırılmasına çalışacaklarını ifade etti.

Fuar organizatörlerinden Abdulaziz es-Sir ise fuarda çok sayıda kitap olmasına rağmen bunların çoğunun eskiden basılmış eserlerden oluştuğunu dile getirerek, "Kitap fuarlarında bu hep karşılaştığımız bir sorun. Yeni basılan kitap sayısı az." dedi.

Ziyaretçiler ise kitapların eski basım olmasına rağmen fiyatlarının çok yüksek olmasından yakındı.

Afrika ve Arap dünyasından 20 ülkeden 205 yayınevinin katıldığı fuar 29 Ekim'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hartum Uluslararası Kitap Fuarı Sudan

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