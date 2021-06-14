Günlük vaka sayılarına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde her gün, günlük vaka sayısı, test sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısı paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün (13 Haziran) vaka sayısının 5 bin 12, vefat sayısının ise 53 olduğu açıklanmıştı. Peki 14 Haziran Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı ne kadar? İşte ayrıntılar...

14 HAZİRAN PAZARTESİ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? GÜNLÜK VAKA SAYISI NE KADAR?

14 Haziran Pazartesi'ye ait koronavirüs tablosu henüz açıklanmamıştı. Tablo açıklandığında güncel veriler haberimizde yer alacaktır.

13 HAZİRAN 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

13 Haziran 2021 koronavirüs tablosuna göre test sayısı 214 bin 957 oldu. Vaka sayısının 5 bin 12 olduğu belirtilirken hasta sayısının 454 kişi olduğu kaydedildi. Öte yandan, vefat sayısı 53, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 194 olarak duyuruldu.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA 14 HAZİRAN 2021

Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 14 Haziran 2021'e kadar yapılan toplam aşı sayısı 34 milyon 430 bin 695 olarak belirtildi. 1. doz uygulanan kişi sayısı 20 milyon 668 bin 666, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 13 milyon 762 bin 29 oldu.

13 Haziran 2021

Geçtiğimiz gün Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısının 33 milyon 668 bin 508 olduğu açıklanmıştı. 1. doz aşı yaptıranların sayısı 19 milyon 975 bin 977, 2. doz aşıyı yaptıranların sayısının ise 13 milyon 692 bin 531 olduğu belirtilmişti.



