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14 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Haziran 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

14.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 14 Haziran 2022 Salı günü yapılacak olan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşecek. Son yapılan çekilişte 5 bilen 11 kişi 33.575,80 TL kazanmıştı. Peki 14 Haziran Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 14 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

14 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Haziran 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 11 kişi 33.575,80 TL kazanmıştı. Peki 14 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

14 HAZİRAN SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek. Daha önce Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan son çekilişte 5 kazanan 11 kişi 33.575,80 TL'nin sahibi olmuştu.

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU MU?

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 7, 22 ,26 ,28 ,38 ,48 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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