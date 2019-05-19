14. İİT Zirvesi'nden bölge meseleleriyle ilgili ortak tavır beklentisi

Suudi Arabistan Kralı Selman, dün Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine, Mekke'de 30 Mayıs'ta iki olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

"Mekke Zirvesi: Elele Geleceğe" temasıyla düzenlenecek ve İİT üyesi ülkelerin liderlerinin katılacağı zirvede, Filistin meselesi ve bazı üye ülkelerde yaşanan son gelişmelerle ilgili ortak bir pozisyon alınmasının beklendiği kaydedildi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, 14'üncü İİT zirvesinin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlığında 31 Mayıs'ta Mekke'de düzenleneceği ifade edildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin atacağı her adımın desteklendiği belirtilerek, söz konusu zirve çağrısının Körfez bölgesinin içinden geçtiği çok hassas bir dönemde yapıldığı ve "bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını teminat altına alacak ortak bir pozisyon alınması için Arap ve Körfez ülkeleri arasında koordinasyonu" hedeflediği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, mevcut hassas durumun hem Körfez hem de diğer Arap ülkelerinin tavır almasını gerekli kıldığını ifade etti.

Cibuti'nin Riyad Büyükelçisi Ziyaeddin Bamahreme de ülkesinin daveti memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Yemen Dışişleri Bakanlığı ise bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması için Suudi Arabistan'ın atacağı tüm adımların desteklendiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı 12 Mayıs'ta 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde, gemilerden 2'sinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti.

Suudi Arabistan ayrıca, 14 Mayıs'ta 2 pompa istasyonuna dronelu saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

