HABER

14. İİT Zirvesi'nden bölge meseleleriyle ilgili ortak tavır beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 20:03 | Son Güncelleme

14. İİT Zirvesi'nden bölge meseleleriyle ilgili ortak tavır beklentisi

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), ay sonunda Mekke'de düzenlenmesi planlanan 14'üncü olağan zirvesinde, İslam dünyasının yaşadığı sorunlara karşı ortak bir tavır alınmasının beklendiği belirtildi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, 14'üncü İİT zirvesinin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlığında 31 Mayıs'ta Mekke'de düzenleneceği ifade edildi.

"Mekke Zirvesi: Elele Geleceğe" temasıyla düzenlenecek ve İİT üyesi ülkelerin liderlerinin katılacağı zirvede, Filistin meselesi ve bazı üye ülkelerde yaşanan son gelişmelerle ilgili ortak bir pozisyon alınmasının beklendiği kaydedildi.

Zirvenin sonunda İslam dünyasındaki mevcut meselelere yer verilecek kapanış bildirgesinin yanı sıra Mekke Bildirisi'nin açıklanmasının planlandığı da dile getirildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman, dün Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine, Mekke'de 30 Mayıs'ta iki olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

- Körfez ve Arap ülkelerinden zirve çağrısına olumlu yanıt

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin atacağı her adımın desteklendiği belirtilerek, söz konusu zirve çağrısının Körfez bölgesinin içinden geçtiği çok hassas bir dönemde yapıldığı ve "bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını teminat altına alacak ortak bir pozisyon alınması için Arap ve Körfez ülkeleri arasında koordinasyonu" hedeflediği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, mevcut hassas durumun hem Körfez hem de diğer Arap ülkelerinin tavır almasını gerekli kıldığını ifade etti.

Cibuti'nin Riyad Büyükelçisi Ziyaeddin Bamahreme de ülkesinin daveti memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Yemen Dışişleri Bakanlığı ise bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması için Suudi Arabistan'ın atacağı tüm adımların desteklendiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı 12 Mayıs'ta 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde, gemilerden 2'sinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti.

Suudi Arabistan ayrıca, 14 Mayıs'ta 2 pompa istasyonuna dronelu saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Traktör kazasında ölen genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandıTraktör kazasında ölen genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandı
Kadıköy’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandıKadıköy’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İİT Mekke

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.