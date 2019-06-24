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14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.  Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Tekirdağ merkezli Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi yakalanarak, gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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