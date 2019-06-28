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14 ilde FETÖ operasyonunda, 24 asker adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 asker, adliyeye sevk edildi.

14 ilde FETÖ operasyonunda, 24 asker adliyede

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 asker, adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem imamları yapılanmasına yönelik soruşturmasında, örgütün mahrem imamları ile ardışık olarak ankesörlü telefonlarla görüştüklerini tespit ettiği aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Tekirdağ merkezli Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi yakalanırken, 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan 24 şüpheli, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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14 ilde FETÖ operasyonunda, 24 asker adliyede14 ilde FETÖ operasyonunda, 24 asker adliyede14 ilde FETÖ operasyonunda, 24 asker adliyede

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