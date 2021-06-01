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14 ilde organize suç örgütü operasyonu: 79 gözaltı

01.06.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 14 ilde, kurdukları paravan şirketlerle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı.

14 ilde organize suç örgütü operasyonu: 79 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çok sayıda ilde faaliyet yürüten suç örgütü şüphelilerinin, paravan şirketlerle Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ve İŞKUR'dan usulsüz şekilde yardım ödemeleri aldıkları tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışmada zanlıların, şirketler üzerinden "naylon fatura" düzenledikleri, çalışan olarak gösterdikleri kişilere bankalardan kredi kullandırıp yüzde 20'ye varan komisyonlar aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin, vergi indiriminden faydalanarak emekli olmak isteyenler için de rüşvetle sahte engelli sağlık kurulu raporu düzenlettirdikleri ortaya çıkarıldı.

Çalışmada, suç örgütünün, Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK ve İŞKUR gibi kurumları 2020 yılında 21 milyon 664 bin 223 lira zarara uğrattıkları, zararın geçmiş yıllar da dahil edildiğinde 150 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında kamu ve banka çalışanlarının da olduğu 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ZANLILARDAN 79'U YAKALANDI

Polis ekipleri, Mersin, Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 79'unu gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 27 kişi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, adresinde bulunamayan 31 zanlı aranıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı Mersin

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