14 işçi 449 günlük hukuk savaşını kazandı ve işe iadelerine karar verildi

Gürhan ADANA/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'da, Tekgıda-İş Sendikası'na üye olduğu için işten çıkarılan 14 Cargill işçisinin davası, 449 gün sonra karara bağlandı. Mahkeme, Cargill çalışanları için işe iade kararı verdi.

Orhangazi'deki Cargill gıda şirketinin fabrikasında çalışırken Tekgıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkartılan 14 işçi, işlerine dönmek için hukuk mücadelesi vermeye başladı. İşten çıkartıldıktan sonra Cargill'e karşı 449 gün boyunca direnen işçiler ve sendikanın açtığı davanın karar duruşması bugün Orhangazi Adliyesi’nde yapıldı. Mahkeme, Cargill çalışanı 14 işçi için işe iade kararı verdi.

'BİZ ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANDIK'

Davanın sonuçlanmasının ardından Cargill çalışanları adliye önünde toplandı. İşçiler adına açıklama yapan Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya Türk yargısının Cargill işçileri için 'sendikal sebeplerle işten çıkartılmışlardır' şeklinde karar verdiğini ifade etti. Karlıkaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mahkeme Cargill işverenlerini sendikal tazminata mahkum etti. Tüm dostlarımıza ve öncelikle Tek Gıda-İş sendikasına bugüne kadar mücadelemize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi artık Cargill mücadelesi yeni bir safhaya geliyor. Cargill işvereninin 20 günlük yasal süresi var. Bu sürede bu arkadaşlarımıza yapılan hatadan vazgeçip ve arkadaşlarımızın tekrar o fabrikada işbaşı yaptırılmalarını talep ediyoruz. 20 günlük yasal sürenin sonunda temyiz etmek gibi veya işbaşı yaptırmayacak ya da sadece paralarını ödemek gibi bir tutum içerisine girerse Cargill yönetimi, herkes bilsin ki biz o zaman İstanbul'a geleceğiz, orada yatacağız. Biz suçsuzuz, biz masumuz, biz anayasal hakkımızı kullandık ve bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Sendikalaşmak işçinin anayasal hakkıdır, bunu herkes bilsin. Biz işçi sınıfına bir yol çiziyoruz. Çizeceğimiz bu yolda da vazgeçmeden devam edeceğimizi ilan ediyoruz."

CARGİLL KOTA GEREKÇESİYLE ÇIKARMIŞTI

Türkiye pazarında onlarca şirkete sahiplik yapan ABD merkezli çokuluslu şirket olan Cargill yönetimi, 17 Nisan 2018 tarihinde, 14 işçisini işten çıkartı. Çıkarılan personel Tekgıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atıldıklarını iddia ederken, Cargill ise hükümetin nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 10'dan yüzde 5'e indirmesini gerekçe göstermişti.