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14 kadını evlenme vaadiyle dolandıran 'Casanova' lakaplı dolandırıcı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 21:59 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kendisini üst düzey bürokrat veya iş insanı olarak tanıtarak 14 kadını evlendirme vaadiyle 200 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara karışan 'Casanova' lakaplı Mikail Ö., polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu Sakarya'da yakalandı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kendisini üst düzey bürokrat veya iş insanı olarak tanıtarak 14 kadını evlendirme vaadiyle 200 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara karışan 'Casanova' lakaplı Mikail Ö., polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu Sakarya'da yakalandı. Ankara'da, sosyal medyadan ve çeşitli yollardan tanıştığı kadınlara kendini üst düzey bürokrat, müteahhit, Kültür Bakanlığı'nda sanatçı ya da sanayici iş adamı olarak tanıtan ve bu kadınları evlenme vaadiyle 200 bin TL dolandıran 'Casanova' lakaplı Mikail Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bolu, Kocaeli ve İstanbul illerinde 3 ay saklandığı belirlenen Mikail Ö., polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Sakarya'da gözaltına alındı. Mikail Ö.'nün, kendisinden şikayetçi olmak isteyen kadınları, babasının emniyet müdürü olduğunu söyleyerek tehdit ettiği ve bu şekilde şikayetten vazgeçirdiği belirtildi. 8'i dolandırıcılık olmak üzere 21 ayrı suç kaydı bulunan Mikail Ö., Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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