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14 Kasım 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

15.11.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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14 Kasım 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

14 Kasım Cumartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok  14 Kasım Cumartesi günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Peki 14 Kasım Cumartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

14 Kasım Cumartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 14 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 14 Kasım Cumartesi günü reyting sonuçları açıklanmadan yayınlanan diziler ve programlar..

14 KASIM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek vakit geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba akşamı hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı? Reytingler henüz açıklanmadı, açıklandığı takdirde haberimizde yer verilecektir.

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