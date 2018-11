14 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Los Angeles Times, California eyaletinin farklı bölgelerinde hala devam eden ve şimdiye kadar yaklaşık 50 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarının siyasi çekişme meselesi haline geldiğini yazıyor. Yangınların sorumlusu olarak Başkan Trump’ın California eyaletindeki orman işletmelerini, California Valisi Jerry Brown’ınsa küresel ısınmayı suçladığını hatırlatan gazete, yangın felaketi üzerinden her iki liderin de kendi siyasi önceliklerini öne çıkarmaya çalıştığını kaydediyor. Habere göre Trump, California eyaletinin başını çektiği sıkı çevre yasalarına saldırırken Brown ise küresel ısınmayla daha aktif şekilde mücadele edilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak uzmanlar, Trump ve Brown arasındaki siyasi çekişme bir tarafa, yangınların asıl nedeninin göz ardı edildiği görüşünde. Yangınların en önemli nedenlerinden biri, şiddetli kuru rüzgarlara maruz kalan, yangına meyilli bölgelerin imara açık olması.

Washington Post ise ikinci merkezinin bir yarısını New York’a, diğer yarısınıysa Washington’a komşu Crystal City’ye kuracak olan, son dakika sürprizi yaparak Tennessee eyaletindeki Nashville’de de küçük bir merkez kuracağını açıklayan online perakende devi Amazon’un aylar boyunca kapalı kapılar ardında yürüttüğü müzakerelerin sonunda kamuoyuna açıklandığını yazıyor. Gazete, Washington civarına yılda ortalama 150 bin dolarlık maaşla 25 bin kişiye istihdam yaratacak olan Amazon’un Virginia’nın Demokrat Partili Valisi Ralph Northam ve yerel yöneticilerden 573 milyon dolarlık doğrudan sübvansiyon sözü aldığını bildiriyor. Virginia eyalet yönetimi ve yerel yönetimler ayrıca Amazon’a doğrudan faydası olacak 223 milyon dolarlık ulaşım altyapısı yatırımı da yapacak. Ancak gazete, Amazon’un yeni tesislerini kuracağı Virginia, New York ve Tennessee’den toplam 2 milyar 400 milyon dolarlık hükümet sübvansiyonu ve yatırım alacak olmasının eleştirilere yol açtığını bildiriyor. Vergi mükelleflerinin Amerika’nın en zengin adamı Jeff Bezos’un sahip olduğu firmaya sağlanan olanakları finanse edecek olması, kaygı yaratıyor. Amazon’un gelir eşitsizliğini arttıracağı yorumu yapan kimi uzmanlara göre yılda ortalama 150 bin dolar kazanacak Amazon çalışanları, zaten ucuz konut sıkıntısı olan Washington ve New York’ta rekabeti daha da arttıracak.