14 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, azil soruşturması çerçevesinde dün Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda kamuoyuna açık olarak yapılmaya başlanan oturumlarla ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayırıyor. New York Times, Ukrayna Büyükelçiliği görevine vekalet eden William Taylor ve Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'dan sorumlu müsteşar yardımcısı George Kent'in dün kamuoyuna açık olarak düzenlenen ve televizyonlardan canlı yayınlanan oturumda verdikleri ifadelerde, Başkan Trump'ın kendi siyasi çıkarı için Ukrayna'yla ilişkileri nasıl kullandığını ortaya koyduğunu yazıyor. Gazete, bu konuya ayırdığı başyazısında, Taylor ve Kent'in verdikleri tarafsız, net ve Trump açısından yıkıcı nitelikli ifadelerde, Trump ve yakın çevresindekilerin Ukrayna'ya yaptığı gizli şantajın ayrıntılarını anlattığını kaydediyor. Başyazıya göre İstihbarat Komisyonu'ndaki Cumhuriyetçi üyelerse Trump'ın Ukrayna planlarına ilişkin gerçeklerle yüzleşmek yerine bu gerçekleri kendi tercihlerine göre saptırıp yerine yenilerini uydurdu. Gazete, bu Cumhuriyetçiler arasında özellikle Ohio Temsilcisi Jim Jordan'ı öne çıkarıyor. Buna göre Jordan, dünkü oturumda, Ukrayna'nın Amerikan yardımını Bidenler hakkında soruşturma açmak zorunda kalmadan aldığı, bunun da Trump'ın yanlış bir şey yapmadığı anlamına geldiği şeklinde bir mantık yürüttü. Ancak gazete, bu mantığın, suç işleme girişiminde bulundukları için hapis yatan tüm mahkumların aslında masum oldukları şeklinde ortaya atılabilecek bir tezle eşdeğer olduğu yorumunda bulunuyor.

Washington Post da George Kent ve William Taylor'ın dünkü ifadelerinin Başkan Trump'ın yaptığı yolsuzluğu gözler önüne serdiğini yazıyor. Kent ve Taylor, dünkü oturumda, Amerika'nın uzun yıllar boyunca güttüğü Ukrayna politikasının bu ülkenin Rusya'nın silahlı saldırılarına karşı direnmesine yardım etmek ve geniş çaplı yolsuzlukların kökünü kazıması için baskı yapmak olduğunu, ancak bu politikanın geçen yıl aniden değiştiğini söyledi. Habere göre Taylor, ifadesinde, Ukrayna yardımının sırf Trump'ın siyasi kampanyasına katkı sağlaması için askıya alınmasının delilik olduğunu, bunun Amerika'nın Ukrayna politikasını alt üst ettiğini kaydetti. Kent ise Amerika'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç hakkında Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin başını çektiği bir karalama kampanyası başlatılması karşısında şok olduğunu anlattı. Gazeteye göre Kent ve Taylor'ın dünkü ifadeleri doğrultusunda Trump'a karşı yürütülen azil soruşturmasının özünde Trump'ın Ukrayna'nın en yolsuz öğeleriyle işbirliği yaparak askerlerin savaşarak öldüğü bir dönemde Ukrayna Ordusu'nu zayıflatma girişiminde bulunması yatıyor. Trump'ın Ukrayna Ordusu'nu zayıflatmak pahasına siyasi rakibi Joe Biden hakkında yıkıcı nitelikli kanıt bulmak ve 2016 başkanlık seçimlerine müdahale eden ülkenin Rusya değil, aslında Ukrayna olduğunu kanıtlamak için çaba sarfetmesi, iki deneyimli diplomatın verdiği ifadelerin temelini oluşturuyor.