İSTANBUL (AA) - Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve Haftası" dolayısıyla diyabet taraması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şeker ve diyabetli sayısının her geçen gün artması nedeniyle, erken tanı koymak ve farkındalık yaratmak amacıyla Kayışdağı Lions Ataevi’nde düzenlenen etkinlikte, Ataşehirli Kadınlara yönelik diyabet taraması yapıldı, hastalık hakkında bilgi paylaşıldı.

Diyabet Bilinci Komitesi Başkanı Doktor Nermin Saka tarafından yapılan bilgilendirmeden sonra ücretsiz açlık-tokluk şeker ölçümü ve diyabet taraması yapıldı.

Saka, şunları kaydetti:

"Beslenme alışkanlıklarınızı, yaşam şeklinizi gözden geçirerek, uygun olmayan davranışlarınızı değiştirerek diyabetle baş edebilirsiniz. Diyabet ömür boyu süren bir hastalık. Durumunuzdan haberdar olmalı ve hastalığı kabullenerek onunla beraber en güzel şekilde kaliteli bir yaşam sürmenin yollarını aramalısınız. Hastalığınızın ciddiyetini kavramalı, yaptığınız hataları, eksikleri bulmalı, günlük yaşantınızı buna göre yeniden oluşturmalısınız."