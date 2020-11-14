14 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli’nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, İstanbul’da sağanak yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtti. Bugün saat 18.00’da sona erecek uyarıda İstanbul için “Çok bulutlu ve sağanak yağışlı” ifadeleri kullanıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumu uyarılarında ise şunlar belirtildi:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli’nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EGE

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak’ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.