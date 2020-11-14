HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 14 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

14 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

14.11.2020 02:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
14 Kasım hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da sağanak yağış bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli’nin doğusunda da yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Edirne ve Kırklareli’nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, İstanbul’da sağanak yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtti. Bugün saat 18.00’da sona erecek uyarıda İstanbul için “Çok bulutlu ve sağanak yağışlı” ifadeleri kullanıldı.

ist

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumu uyarılarında ise şunlar belirtildi:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli’nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ist2

Erciyes’te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründüErciyes’te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü

EGE

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak’ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz’in parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin Cumartesi Batı Akdeniz’in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İstanbul'da hastanede metrelerce korona testi kuyruğu iddiası! Açıklama geldiİstanbul'da hastanede metrelerce korona testi kuyruğu iddiası! Açıklama geldi
Papa Francis’ten yapay zekaya karşı dualı önlemPapa Francis’ten yapay zekaya karşı dualı önlem

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Ülke kabusu yaşıyor! Vaka sayısında yeni rekor

Ülke kabusu yaşıyor! Vaka sayısında yeni rekor

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 3 bini aştı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Maltepe’de korkutan yangın: 15 kişi kurtarıldı

Maltepe’de korkutan yangın

İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi

İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar

İstanbul'da hastanede metrelerce korona testi kuyruğu iddiası! Açıklama geldi

İstanbul'da hastanede metrelerce korona testi kuyruğu iddiası! Açıklama geldi

Balıkesir’de 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir’de 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Tuzla Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Bina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltı

Bina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.