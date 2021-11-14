14 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Şans Topu çekilişi canlı izleme linki!

Şans Topu çekilişini binlerce şans oyunu sever ilgiyle takip ediyor. Şans Topu çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden ücretsiz ve canlı izleyebilirsiniz. Her hafta belirli saatte gerçekleştirilen söz konusu çekilişin sonuçları birkaç dakika içerisinde belli oluyor. İşte Milli Piyango Şans Topu çekilişi canlı izleme linki!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. 14 Kasım Şans Topu çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. Şans Topu çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

Şans Topu çekilişini MP TV üzerinden canlı olarak izlemek için, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.



