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  4. 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

14.11.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun resmi internet sitesinin "sonuçlar" kısmından ulaşılıyor. Çekilişi Milli Piyango TV ( MP TV) aracılığıyla ücretsiz ve canlı izlemek mümkün. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

Binlerce şans oyunu sever tarafından merakla takip edilen Süper Loto çekilişi birkaç dakika içinde gerçekleştiriliyor ve sonuçlar, çekilişin başlangıcından kısa zaman sonra Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden belli oluyor. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango ve noter eşliğinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. Söz konusu çekilişin sonuçlarına Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Milli Piyango

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