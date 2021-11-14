14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

Binlerce şans oyunu sever tarafından merakla takip edilen Süper Loto çekilişi birkaç dakika içinde gerçekleştiriliyor ve sonuçlar, çekilişin başlangıcından kısa zaman sonra Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden belli oluyor. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango ve noter eşliğinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. Söz konusu çekilişin sonuçlarına Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



