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  4. 14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı

14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:10 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 224 gram eroinle yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.A.

14 kilo eroinle yakalanan şüpheliler tutuklandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 224 gram eroinle yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.A. ve E.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tosya’da uygulama noktasında durdurulan otomobilde 14 kilo 224 gram eroin bulunması üzerine S.A. ve E.A. kardeşler gözaltına alınmıştı.

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