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14 kişilik koltuğun bulunduğu minibüsten 22 kişi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekiplerinin durduğu minibüste 14 kişilik koltuk bulunmasına rağmen içeriden 22 kişi çıktı.Gaziantep’te polis ekipleri bir minibüste fazla yolcu olduğunu fark edince aracı durdurdu.

14 kişilik koltuğun bulunduğu minibüsten 22 kişi çıktı

Gaziantep’te polis ekiplerinin durduğu minibüste 14 kişilik koltuk bulunmasına rağmen içeriden 22 kişi çıktı.
Gaziantep’te polis ekipleri bir minibüste fazla yolcu olduğunu fark edince aracı durdurdu. Cep telefonu kamerası ile minibüsteki yolcuları görüntüleyerek sayısını tespit eden ekipler, minibüsün ön, arka ve bagaj kısmında toplam 22 yolcu bulunduğunu belirledi. Ekipler, aracın tüm koltuklarının yanı sıra bagaj bölümünün de dolduğunu belirledi. Ayakta da yolcuların bulunduğu minibüsün sürücüsüne fazla yolcu almak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden, yolculara ise sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri gerekçesiyle para cezası kesildi
Aynı gün il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde ise ekipler 4 bin 858 aracı kontrol ederken, trafik güvenliğini ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 20 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 356 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 210 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 94 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 41 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 3 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 7 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten,12 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 2 servis sürücüsüne çeşitli maddelerden, 171 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten ceza kesildi.
Denetimlerde toplam toplamda 923 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken, 6 sürücünün belgesine el konuldu, 88 araç trafikten men edildi.

14 kişilik koltuğun bulunduğu minibüsten 22 kişi çıktı

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