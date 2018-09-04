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14 kişilik minibüse 40 düzensiz göçmen bindirmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Van'da 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran-Muradiye uygulama noktasında şüphe üzerine 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüsü durdurdu.

Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 29 Afganistan, 9 Irak ve 2 Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen minibüs Muradiye

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