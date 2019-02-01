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14 kişilik minibüste, 32 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

VAN'da, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan minibüs sürücüsü, takip sonucu durduruldu. 14 kişilik minibüste, 32 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

14 kişilik minibüste, 32 kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan minibüs sürücüsü, takip sonucu durduruldu. 14 kişilik minibüste, 32 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelsu- Gürpınar yolunda denetim gerçekleştirdi. Jandarmanın yol kontrolünde 'Dur' ihtarına uymayarak, kaçan minibüs sürücüsü, takip sonucu Zernek Barajı yakınında durduruldu. 14 kişilik minibüste; 19'u Afganistan, 12'si Pakistan ve 1'i Kamerun uyruklu toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

14 kişilik minibüste, 32 kaçak göçmen yakalandı

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