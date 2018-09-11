14 kişilik minibüste, 50 kaçak göçmen yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da polisin, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde durdurduğu minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Organize Şuçlarla Mücadele ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Güllü Sokak'ta durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsün kapılarını açan polis, 14 kişilik araçta 35'i Afganistan, 13'u Pakistan ve 2'si Bangladeş uyruklu olmak üzere 50 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, minibüs sürücüsü Ş.O., gözaltına alındı.
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