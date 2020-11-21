14 kişilik minibüsten 41 tarım işçisi çıktı

Adana’da, polis kontrol noktasında durdurulan bir minibüsten toplam 41 kişi çıktı. Araç sürücüsünün ehliyeti de olmadığı tespit edilen minibüs, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte rutin uygulama yapan polis ekipleri D-815 karayolu üzerinde S.H. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 01 MA 0306 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsün kapısını açtıran polis, aracın koltuklarının sökülerek yeni bir oturma düzeneği kurulduğunu ve içeride fazla yolcu olduğunu fark etti.

Yolcuları tek tek indiren polis, 14 kişilik minibüs içerisinde tarım işçisi 41 kişinin olduğunu gördü. Sürücüsünün ehliyeti ve herhangi bir yetki belgesinin de olmadığı anlaşılınca araç trafikten 60 gün süreyle men edildi ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 14 yolcuya da sosyal mesafe ihlali nedeniyle tutanak düzenlendi. Öte yandan yolcuların tek tek minibüsten indirdiği anlar ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

