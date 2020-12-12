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  4. 14 kişinin yaralandığı ambulans kazasının görüntüleri ortaya çıktı

14 kişinin yaralandığı ambulans kazasının görüntüleri ortaya çıktı

12.12.2020 13:00 | Son Güncelleme:
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Denizli’de ilçeden kent merkezine yeni doğum yapan anne ve çocuğunu taşıyan ambulans, personel servisi ile çarpışması sonucu 1’bebek 14 kişinin yaralanmıştı.

Denizli’de ilçeden kent merkezine yeni doğum yapan anne ve çocuğunu taşıyan ambulans, personel servisi ile çarpışması sonucu 1’bebek 14 kişinin yaralanmıştı. Kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Kaza, dün gece Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde meydana gelmişti. Honaz Devlet Hastanesinde yeni doğum yapan anne ve çocuğu, Denizli Devlet Hastanesine sevk edilmek üzere Sultaniye K., idaresindeki 20 DC 112 plakalı ambulans ile yola çıktı. Personel taşıdığı öğrenilen Sacid Tozlutepe yönetimindeki 20 S 0110 plakalı minibüs önündeki aracı geçmek için şerit değiştirmek istedi. Ambulansın yan yoldan geldiğini fark etmeyen Tozlutepe, ambulansa çarptı. 1’bebek 14 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri bir marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

“Kazadan sonra yaralılara müdahale etmek için yardıma koştuk”
Kaza anını gören ve başka bir ambulans geçerken durdurup yaralılara müdahale etmesini sağlayan Toprak Güngördü, “Akşam saat 20.00’da dükkanımı kapattım. Saat 21.30 civarına arabama binmek için dükkanımdan çıktım. Çıktığım sırada da ambulansın siren seslerini yoğun bir şekilde duydum ve diğer araçlardan yol istiyordu. Tır ambulansı gördü ama diğer minibüs görmedi ve o sırada ambulansa çarptı. Çarptıktan sonra yaralılara müdahale etmek için yardıma koştuk. Yoldan geçerken bir ambulans vardı ve bunu durduk, içerisindeki personeller yardıma geldi. Ambulansın içerisinde anne, çocuk ve 3 personel vardı” dedi.

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