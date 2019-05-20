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14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı (43), araçtan indirdikten sonra tabancayla 14 el ateş ederek öldüren doktor Mesut Issı'nın (45) polisteki sorgusu sürüyor.

14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı (43), araçtan indirdikten sonra tabancayla 14 el ateş ederek öldüren doktor Mesut Issı'nın (45) polisteki sorgusu sürüyor. Müzeyyen Boylu Issı'nın, ayrı yaşadığı Mesut Issı'nın kendisini rahatsız etmesi üzerine boşanma davası açtığı ve koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Müzeyyen Boylu Issı'nın, çocuklarının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı babalarıyla geçirmek istemesi nedeniyle boşanma aşamasındaki eşiyle sadece o gün için bir araya geldiği belirlendi.
Olay, dün öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Müzeyyen Boylu Issı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Mesut Issı, çocuklarıyla birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katıldı. Çift, tören dönüşünde otomobilde tartışmaya başladı. Mesut Issı, çocukların yanında tartışmamak için otomobilini kenara çekip, eşini araçtan indirdi. Biraz ileriye giden çift, tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Issı, üzerindeki tabancayı çekip, eşi Müzeyyen Boylu Issı'ya 14 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hastanede yapılan otopsinin ardından Müzeyyen Boylu Issı'nın cenazesi, dün akşam Çınar ilçesine bağlı kırsal Şükürlü Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cinayet zanlısı doktor Mesut Issı ise polis merkezine teslim oldu. Emniyetteki işlemleri süren Mesut Issı'nın, verdiği ilk ifadede, eşi Müzeyyen Boylu Issı ile boşanma aşamasında olduklarını, ayrılmak istemediği için tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Mesut Issı, sorgusunun tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edilecek.
19 MAYIS NEDENİYLE BULUŞMUŞ
Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın, 1,5 yıl önce, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Mesut Issı'dan ayrı yaşamaya başladığı, sürekli rahatsız edilmesi üzerine boşanma davası açtığı ve koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Müzeyyen Boylu Issı'nın, kendi yanında kalan 2 çocuğunun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı babalarıyla geçirmek istemesi üzerine boşanma aşamasında olduğu Mesut Issı ile sadece o gün için bir araya geldiği belirlendi.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ
Eşi tarafından öldürülen Müzeyyen Boylu Issı'nın, kayıtlı olduğu Diyarbakır Barosu ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde kadına yönelik şiddetin sonlandırılması ve hak ihlalleriyle ilgili çalışmalarda aktif rol oynadığı belirlendi. Avukat Issı'nın, kadına yönelik şiddetle ilgili düzenlenen basın açıklamalarını da okuduğu ifade edildi.
BARODAN KINAMA VE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Diyarbakır Barosu, kadına yönelik şiddet çalışmalarında aktif rol alan avukat Issı'nın öldürülmesini kınayarak, başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Her gün bir kadının katledildiği ülkemizde Diyarbakır’da bir kadın meslektaşımız boşanma aşamasında olduğu bir süreçte katledilmiştir. Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup-olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmadığı, yargılamaların adil-etkin yürütülmediği müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz."

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14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş

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