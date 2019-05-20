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14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

AVUKATIN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ Diyarbakır'da avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın doktor eşi tarafından öldürülmesi protesto edildi.

14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş (3)

AVUKATIN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ
Diyarbakır'da avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın doktor eşi tarafından öldürülmesi protesto edildi. Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Baro Başkanı Cihan Aydın ve Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir'in de bulunduğu avukatlar, doktorlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın açıklamasıyla avukat Issı'nın öldürülmesine tepki gösterdi. Basın açıklamasında, 'Kadın cinayetleri politiktir', 'Yasta değil isyandayız', 'Haksız tahrik, iyi hal istemiyoruz' yazılı dövizleri taşındı.
Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, baronun temel görevlerinden birinin bu tür cinayetlerin önlenmesi olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır Barosu olarak, geçmiş dönemde olduğu gibi bundan sonra da bu tür cinayetlerin önlenmesi, birincil görevimizdir. İşlendiği zaman da bunların yargının önüne çıkarılması, hak ettikleri cezaları almaları, bir diğer önceliğimizdir. Bundan sonra da bu mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.
Baro Kadın Merkezi koordinatörlerinden Habibe Danışman Deyar ise kadın cinayetlerinin nedenlerinden birinin boşanma davaların uzun süreli olmasından kaynaklandığını öne sürerek, şunları söyledi:
"Boşanma davalarının bu denli uzun sürdüğü, kadının her durum ve şartta başkasına ait sayıldığı, kadına yönelik şiddet ve cinayetin hak olarak görüldüğü bu dönemde toplumsal, yasal, yönetsel ve yargısal tüm durumların kadın cinayetlerinin nedenleri olduğunu belirtmekteyiz. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, maalesef Türkiye'nin rutin bir gündemi haline gelmiştir. Daha doğrusu rutin hale gelen cinayetleri kanıksar hale geldik, getirildik. Kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri önleme kapasitesi olan 6284 sayılı kanunun, aile karşıtı ve yuva bozan bir kanun olarak lanse edilmesi, kadına karşı şiddeti meşrulaştıran diğer bir temel nedendir."
Açıklamaya katılan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir da meslektaşları tarafından böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Bir hekim arkadaşımız, meslektaşımız tarafından böyle bir şeyin yaşanması karşısında çok özgünüz, ne diyeceğimizi aslında bilemiyoruz. Çok üzgün ve öfkeliyiz. Bu üzüntüyü yaşayarak ailesine ve Diyarbakır Barosu'na başsağlığı diliyoruz. Yaşama ve yaşatmaya adanmışlık, bizler için sadece iş ortamlarında sınırlı bir mesleki kural değil, yaşantımızın tamamını belirleyen, diğer bütün yurttaşlar gibi şiddetten daima uzak ve şiddete daima karşı olmamız gereken bir genel ilkedir" diye konuştu.

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14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş (3)14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş (3)14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş (3)14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş (3)

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