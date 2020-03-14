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14 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 23:27 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1305'inci çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 194 bin 116 lira ikramiye kazandı. İşte MPİ, 14 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

14 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 6, 15, 17, 19 ve 33 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1305'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 194 bin 116 lira 70 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 147 kişi 5 bin 415 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 58 kişi 85 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 131 bin 698 kişi 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

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