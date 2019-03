14 Mart Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını bugün de Etiyopya'da düşen Boeing 737 MAX 8 uçağıyla ilgili tartışmalara ve zengin ve ünlülerin çocuklarını Amerika'nın en seçkin üniversitelerinde okutmak için yüklü miktarda rüşvet ödediklerinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandala geniş yer ayırmayı sürdürüyor.

New York Times, 42 ülkenin Etiyopya'daki kazadan sonra Boeing 737 MAX model uçağının uçuşlarının askıya alınmasında ısrar etmesine rağmen Amerikan Sivil Havacılık Dairesi FAA'in benzer önlemler almaya direndiğini, ancak sonunda uçuşların Amerika'da da durdurulmasına karar verildiğini bildiriyor. Gazete, Başkan Trump'ın pilot, hostes, tüketici ve her iki partiden de siyasetçilerin ağır baskısı nedeniyle 737 MAX uçuşlarının Amerika'da da askıya alındığını açıkladığını yazıyor. Habere göre Amerikan halkının ve tüm insanların güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu kaydeden Trump'ın uçuşların durdurulduğunu açıklamasında, Amerikalı ve Kanadalı sivil havacılık yetkililerinin yeni uydu verilerinden elde ettikleri bulgular büyük rol oynadı. Amerikalı ve Kanadalı yetkililere göre yeni uydu verileri, Ekim ayında Endonezya'da, geçtiğimiz hafta sonu ise Etiyopya'da yaşanan iki kaza arasında benzerlikler olduğunu ortaya koyuyor. Her iki kazayla ilgili soruşturmalar halen devam ediyor. Ancak yapılan ilk incelemeler, uçakların aynı nedenle düşmüş olabileceğine işaret ediyor. Havacılık uzmanlarına göre kazaya uçağın motorlarının durmasını engelleyen otomatik sistemdeki arıza yol açmış olabilir. Birçok uzman, Ekim ayında Endonezya'da yaşanan kazada da Boeing'in 737 MAX uçaklarında kullanmaya başladığı M.C.A.S. adlı bu sistemin devreye girdiğine ve pilotların sistemi devre dışı bırakma çabalarının başarısız olması nedeniyle uçağın düştüğüne inanıyor.