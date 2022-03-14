Popüler şans oyunu Çılgın Sayısal Loto pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 20.00'da gerçekleştiriliyor. Peki 14 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



