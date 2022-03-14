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14 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

14.03.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto en çok takip edilen şans oyunlarının başında geliyor. Her hafta 3 kez gerçekleştirilen çekiliş ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oluyor. Bugün (14 Mart) Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçlarının belli olup olmadığı araştırılıyor. Sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

14 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Popüler şans oyunu Çılgın Sayısal Loto pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 20.00'da gerçekleştiriliyor. Peki 14 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

14 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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