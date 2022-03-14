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  4. 14 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

14 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

14.03.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce kişinin yakından takip ettiği On Numara çekilişinin sonuçları sorgulanıyor. On Numara çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor ve sonuçlar 20.00'da başlıyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıcı itibarıyla kısa süre içerisinde belli oluyor. İşte 14 Mart On Numara çekiliş sonuçları...

14 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

Şans oyunları, binlerce şans oyunu sever tarafından büyük ilgi görüyor. On Numara çekilişi de o şans oyunlarından biridir. Peki 14 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula İşte ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Mart On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden kolaylıkla sorgulanabilir.

14 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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