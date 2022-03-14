HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 14 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

14 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

14.03.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mart Pazartesi deprem listesi haftanın ilk gününde bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muğla, Erzurum, Amasya ve Denizli gibi illerin yanı sıra Ermenistan'da deprem meydana geldi. 14 Mart Pazartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 14 Mart 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

14 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

14 Mart Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Muğla, Erzurum, Amasya ve Denizli'de ayrıca Ermenistan'da sarsıntı meydana geldi. 14 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 14 Mart 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

14 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.14 06:42:31 37.0322 28.3745 4.5 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 06:24:28 37.0278 28.3853 4.0 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 05:59:04 39.6418 41.0927 8.4 -.- 1.9 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.03.14 05:47:41 39.7618 40.9740 28.6 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2022.03.14 05:37:16 42.5765 45.2460 4.0 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel
2022.03.14 05:20:09 40.5945 35.5550 5.0 -.- 2.1 -.- CAVUS-(AMASYA) İlksel
2022.03.14 05:08:09 37.0403 28.4208 5.9 -.- 2.0 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 04:47:13 37.3965 29.4510 9.8 -.- 1.5 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.03.14 04:47:04 37.0160 28.3848 9.1 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.14 04:17:55 36.9400 27.5922 7.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.14 04:16:03 36.9495 27.6318 12.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.14 04:15:45 42.7015 45.4857 4.1 -.- 4.4 4.5 RUSYA İlksel
2022.03.14 04:05:24 36.9445 27.6593 11.1 -.- 3.9 3.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.14 03:22:59 36.4283 28.7942 5.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.14 01:06:16 37.6700 27.3073 9.6 -.- 1.2 -.- GULLUBAHCE-SOKE (AYDIN) İlksel
2022.03.14 01:00:35 39.6207 39.6510 5.6 -.- 1.9 -.- YALINCA-(ERZINCAN) İlksel
2022.03.14 00:58:35 39.2532 40.1497 17.0 -.- 1.8 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2022.03.14 00:52:05 39.2393 40.1597 11.8 -.- 1.8 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktıPutin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı
Zelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesiZelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesi
İran duyurdu: Biz vurduk!İran duyurdu: Biz vurduk!
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Denizli Erzurum Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında ABD'den Çin ile ilgili ses getirecek iddia

Rusya-Ukrayna savaşında ABD'den Çin ile ilgili ses getirecek iddia

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia!

Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia!

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

"Takipte kalın" demişti! Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı

"Takipte kalın" demişti! Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı

İran duyurdu: Biz vurduk!

İran duyurdu: Biz vurduk!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.