14 Mart Pazartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

14 Mart Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Muğla, Erzurum, Amasya ve Denizli'de ayrıca Ermenistan'da sarsıntı meydana geldi. 14 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 14 Mart 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

14 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.14 06:42:31 37.0322 28.3745 4.5 -.- 1.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.14 06:24:28 37.0278 28.3853 4.0 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.14 05:59:04 39.6418 41.0927 8.4 -.- 1.9 -.- BUDAKLAR-CAT (ERZURUM) İlksel

2022.03.14 05:47:41 39.7618 40.9740 28.6 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

2022.03.14 05:37:16 42.5765 45.2460 4.0 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel

2022.03.14 05:20:09 40.5945 35.5550 5.0 -.- 2.1 -.- CAVUS-(AMASYA) İlksel

2022.03.14 05:08:09 37.0403 28.4208 5.9 -.- 2.0 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.14 04:47:13 37.3965 29.4510 9.8 -.- 1.5 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.03.14 04:47:04 37.0160 28.3848 9.1 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.14 04:17:55 36.9400 27.5922 7.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.14 04:16:03 36.9495 27.6318 12.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.14 04:15:45 42.7015 45.4857 4.1 -.- 4.4 4.5 RUSYA İlksel

2022.03.14 04:05:24 36.9445 27.6593 11.1 -.- 3.9 3.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.14 03:22:59 36.4283 28.7942 5.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.14 01:06:16 37.6700 27.3073 9.6 -.- 1.2 -.- GULLUBAHCE-SOKE (AYDIN) İlksel

2022.03.14 01:00:35 39.6207 39.6510 5.6 -.- 1.9 -.- YALINCA-(ERZINCAN) İlksel

2022.03.14 00:58:35 39.2532 40.1497 17.0 -.- 1.8 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel

2022.03.14 00:52:05 39.2393 40.1597 11.8 -.- 1.8 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

