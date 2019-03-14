"14 Mart 'Romanlar Günü' ilan edilmeli"

KOCAELİ (AA) - Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Romanlar Günü'nü sadece eğlenmek değil. Romanların sorunlarının dile getirilmesi ve çözümü için bir fırsattır. 14 Mart tarihinin 'Romanlar Günü' ilan edilmesini ve yasalaşması için adım atılmasını istiyoruz." dedi.

Çokyaşar, İzmit ilçesinde bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Roman vatandaşların sorunlarını ve yerel yönetimlerden beklentilerini dile getirdi.

Türkiye'deki Romanlar olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, "Bu ülkede özür dilenmesi gereken bir millet varsa ben devletim adına Roman kardeşlerimizden özür diliyorum." dediği gün olan 14 Mart'ı Türkiye'de "Gerçek Romanlar Günü" olarak kabul ettiklerini söyledi.

Romanlar Günü'nün sadece eğlenmek değil, Romanların sorunlarının dile getirilmesi ve çözümü için bir fırsat olduğunu belirten Çokyaşar, 14 Mart tarihinin "Romanlar Günü" ilan edilmesini ve yasalaşması için adım atılmasını istedi.

Roman açılımıyla daha çok Roman derneğinin kurulduğunu ve daha aktif çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çokyaşar, şöyle konuştu: