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"14 Mart 'Romanlar Günü' ilan edilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar: - "Romanlar Günü'nü sadece eğlenmek değil. Romanların sorunlarının dile getirilmesi ve çözümü için bir fırsattır. 14 Mart tarihinin 'Romanlar Günü' ilan edilmesini ve yasalaşması için adım atılmasını istiyoruz"

KOCAELİ (AA) - Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Romanlar Günü'nü sadece eğlenmek değil. Romanların sorunlarının dile getirilmesi ve çözümü için bir fırsattır. 14 Mart tarihinin 'Romanlar Günü' ilan edilmesini ve yasalaşması için adım atılmasını istiyoruz." dedi.

Çokyaşar, İzmit ilçesinde bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Roman vatandaşların sorunlarını ve yerel yönetimlerden beklentilerini dile getirdi.

Türkiye'deki Romanlar olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, "Bu ülkede özür dilenmesi gereken bir millet varsa ben devletim adına Roman kardeşlerimizden özür diliyorum." dediği gün olan 14 Mart'ı Türkiye'de "Gerçek Romanlar Günü" olarak kabul ettiklerini söyledi.

Romanlar Günü'nün sadece eğlenmek değil, Romanların sorunlarının dile getirilmesi ve çözümü için bir fırsat olduğunu belirten Çokyaşar, 14 Mart tarihinin "Romanlar Günü" ilan edilmesini ve yasalaşması için adım atılmasını istedi.

Roman açılımıyla daha çok Roman derneğinin kurulduğunu ve daha aktif çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çokyaşar, şöyle konuştu:

"Roman derneklerini ilk kurduğumuz zaman dernek yöneticisi bulamıyorduk. Şu an Kocaeli’de 40, Türkiye genelinde 500 derneğimiz var. Artık sesimizi daha net bir şekilde duyurabiliyoruz. Romanlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve tüm vatandaşlar gibi haklarını alması lazım. Bu yüzden hem bize hem devletimize hem de milletimize çok büyük görevler düşüyor."

- "Roman Stratejik Eylem Planı'nı bilen yerel yöneticiler istiyoruz"

Yerel seçimlere ilişkin adaylardan beklentilerini de paylaşan Çokyaşar, hükümet ve devlet yönetiminin almış olduğu kararların yerel yönetimlere daha fazla sirayet etmesini beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz Romanlar olarak, bize bir adım gelene bir iki adım giden bir toplumuz. Özellikle yerel siyasetçilerden, vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerle ilgili acil olarak iyileştirme planları bekliyoruz. Yerel yönetimlerden, vatandaşlarımızın haklarının korunmasıyla ilgili onların bilinçlendirmesi için çeşitli projeler yapmalarını bekliyoruz. Sivil toplum örgütlerimiz bunu yapmaya çalışıyor ancak yerel yönetimler işin içinde olmayınca eksik kalıyor. Hükümet ve devlet yönetiminin almış olduğu kararların yerel yönetimlere daha fazla sirayet etmesi beklentisi içindeyiz. Mesela birçok yerel yöneticinin 'Roman Stratejik Eylem Planı'ndan haberi yok. Bunu bilen yerel yöneticiler istiyoruz."

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14 Mart Romanlar Günü Ahmet Çokyaşar Romanlar

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