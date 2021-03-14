14 Mart Tıp Bayramı, bu yıl pandemi gölgesinde geçiyor

Fincancı, "Yönetilemeyen bir pandeminin gölgesinde, söylenmeyenlerin ağırlığı omuzlarımızda söylemediklerini söyleyip, göstermediklerini görünür kılmaya çalışarak mücadele ettik bir yıl boyunca. Ölümleri engelleyemeyenler istifaları yasak ettiler, soluksuz çalışmayı dayattılar her birimize. Bir yılda 16 milyarı şehir hastanelerine akıtanlar birinci basamağı bodrumlara mecbur bırakıp, hastalıktan korumanın değil hasta sayısının peşine düştüler" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mektupta, "olması için var gücüyle çabaladığımız koca bir yılı" geride bıraktıklarını söyledi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bu yıl, 14 Mart Tıp Bayramı da pandeminin gölgesinde geçiyor.

Cuma günü İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eylemlerde, pandemi nedeniyle yaşamını yitirenler anıldı ve ortak bir açıklama yapıldı.

"Tükendik ve öldük. Suçlusunuz" sözleriyle başlayan açıklamada, bugüne kadar Türkiye'de 385 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi ve bunun dünyadaki en yüksek kayıp rakamı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "Ağır çalışma koşulları hekim ve sağlık çalışanlarında tükenmişlik yaratmıştır. İnsan hakları ve uluslararası çalışma haklarına aykırı olarak emeklilik, izin ve istifa hakları ellerinden alınan sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları pandemi süresince kötüleşmiştir" denildi.

Açıklamaya TTB, İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği'nin yöneticileri ve hak savunucuları katıldı.

Ayrıca bazı insan hakları örgütleri, sendika ve siyasi parti temsilcileri de açıklamaya destek verdi.