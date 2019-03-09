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14 Mart Tıp Bayramı Maratonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:31 | Son Güncelleme

Ankara'daki tıp fakültelerinin dekan, öğretim görevlisi ve öğrencileri, Eymir Gölü'nde düzenlenen "14 Mart Tıp Bayramı Maratonu"na katıldı

Ankara'daki tıp fakültelerinin dekan, öğretim görevlisi ve öğrencileri, Eymir Gölü'nde düzenlenen "14 Mart Tıp Bayramı Maratonu"nda koştu.

Ufuk Üniversitesince 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı kapsamında düzenlenen maratona, Ankara'da bulunan 10 tıp fakültesinin dekan, öğretim görevlisi ve öğrencilerinden oluşan 100 koşucu katıldı.

Maraton bitiş çizgisinde birinciliği Hacettepe Tıp Fakültesinde asistan doktor olarak görev yapan Öner Özkan göğüslerken, ikinciliği aynı üniversitenin tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Fatih Berkan Akyol, üçüncülüğü ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde asistan doktor Halil Onur Türkaldı kazandı.

Maratonla sağlıklı yaşam konusunda insanlara örnek olmayı amaçladıklarını belirten Özkan, birincilik veya sonunculuğun önemli olmadığını, sağlık çalışanları olarak bu tip aktivitelerde yer alarak, sağlıklı yaşama öncülük etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri arasında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, dart ve yüzme kategorileri de bulunuyor.

Müsabakalarda derece alan sporculara kupaları, 14 Mart Perşembe günü düzenlenecek törenle verilecek.

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14 Mart Tıp bayramı maratonu

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