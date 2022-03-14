14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri 2022! Kısa, anlamlı, en güzel 14 Mart Tıp Bayramı mesajları...

Sağlık çalışanlarının bir toplum için önemi çok büyüktür. Özellikle son iki yıldır COVID-19 salgınında tıp çalışanlarının gösterdikleri mücadele ve özveriyi herkes gördü. Hastalık, salgın, gece ve gündüz demeden ülkeleri ve vatandaşları için kendilerini seferber ettiler. Büyük önem taşıyan tıp çalışanları, her yıl 14 Mart tarihinde Tıp Bayramı’nı kutluyor. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha anladığımız şu günlerde sağlık çalışanları ve çalışan yakınları eşe dosta yollamak için Tıp Bayramı mesajları ve sözlerini araştırıyor.

14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım..

Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.