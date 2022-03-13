14 Mart Tıp Bayramı neden kutlanıyor? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl başladı? 14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Tıp Bayramı'nda doktorlar çalışıyor mu?

Modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kayıtlara geçen 14 Mart Tıp Bayramı'nın öncesinde Tıp bayramı gündeme geldi. 14 Mart Tıp Bayramı'nın ne olduğu, neden kutlandığı ve 14 Mart Tıp Bayramı tatil mi soruları sorulmaya başlandı. Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı sağlık çalışanları tarafından kutlanmaktadır. 14 Mart Tıp Bayramı'na dair detaylara haberimizde yer verdik...

14 MART TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

14 Mart Tıp Bayramı'nın ilk kutlaması 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşti. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

14 MART TIP BAYRAMI TATİL Mİ?

14 Mart Tıp Bayramı'nın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 14 Mart gününde doktorlar görevleri başındadır. O gün tatil yapılmaz. 14 Mart günü sadece bazı tıp fakülteleri tatil kararı alır.

14 MART TIP BAYRAMININ TARİHİ

Tıp bayramı 1976 yılından beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılır. Bu hafta Tıp Haftası olarak kabul kabul edilmiştir.

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılıyor. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanmaktadır.

