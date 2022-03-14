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14 Mart Tıp Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? Neden kutlanıyor? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl başladı?

14.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mart Tıp Bayramı ile sağlık çalışanlarının iş ve hayat koşullarının iyileştirilmesine, doktorların ve sağlık personellerinin hastalara daha iyi hizmet verebilmeleri için neler yapılabileceğine dikkat çekilmeye çalışılıyor. Peki 14 Mart Tıp Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? Neden kutlanıyor? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl başladı? İşte detaylar...

14 Mart Tıp Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? Neden kutlanıyor? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl başladı?

Modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kayıtlara geçen 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. 14 Mart Tıp Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? Neden kutlanıyor? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl başladı? soru ve konu başlıkları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

14 MART TIP BAYRAMI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

14 MART TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

14 Mart Tıp Bayramı doktor mesajları! 2022 Tıp Bayramı resimli kutlama mesajları ve sözleri14 Mart Tıp Bayramı doktor mesajları! 2022 Tıp Bayramı resimli kutlama mesajları ve sözleri

14 MART TIP BAYRAMI TATİL Mİ?

14 Mart Tıp Bayramı'nın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 14 Mart gününde doktorlar görevleri başındadır. O gün tatil yapılmaz. 14 Mart günü sadece bazı tıp fakülteleri tatil kararı alır.

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