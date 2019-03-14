14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı törenle kutlandı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla "Tıp Günü" töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törene İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti İstanbul milletvekilleri Osman Boyraz ve Serkan Bayram ile doktorlar katıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Çakmak törende yaptığı konuşmada, tıp camiasının gününü kutlayarak, "Bazı meslekler var ki onları sevmeden yapamazsınız. Bunlardan en önemlisi öğretmenlik ve sağlıktır. Eğer gönülden kendinizi veremezseniz yapamazsınız ve başarılı olamazsınız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de, bugün gelinen tıp mesleğinin başlangıç fitilini ateşleyen Hekimbaşı Mustafa Behçet ile 14 Mart Tıp Bayramı'nın meşalesinin yakılış süreçlerine değinerek, "Tıp Bayramı'nın ilk defa kutlandığı mekan, bizim rektörlük binamızdır. Sizler adına o binada bulunmaktan, o binayı restore etmekten ve görev yapmaktan gururluyuz." açıklamasını yaptı.