HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 14 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

14 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 21:59 | Son Güncelleme

Süper Loto oyununun 656. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi 11 milyon 991 bin 833 lira kazandı. İşte MPİ 14 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları...

14 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 7, 24, 38, 40 ve 46 olarak belirlendi.

14 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

superloto

BÜYÜK İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU

Süper Loto oyununun 656'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 11 milyon 991 bin 833 lira 30 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 11 bin 204 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 554 kişi 185 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 498 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

ANKARA KEÇİÖREN'E ÇIKTI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Keçiören ilçesinden yatırıldığı bildirildi. (AA)

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Prof. Dr. Ceyhan'dan önemli açıklama! İstanbul'a dikkat çekti ve...Prof. Dr. Ceyhan'dan önemli açıklama! İstanbul'a dikkat çekti ve...
Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

Bakanlık açıkladı! Yeni araçlara alkol kilidi geliyor

Bakanlık açıkladı! Yeni araçlara alkol kilidi geliyor

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

18 Mayıs da resmi tatil mi?

18 Mayıs da resmi tatil mi?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası bugün tespit edildi

Orada ilk koronavirüs vakası bugün tespit edildi

ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda bir duyurumuz olacak

'Yakın zamanda bir duyurumuz olacak'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli açıklama! İstanbul'a dikkat çekti ve...

Prof. Dr. Ceyhan'dan önemli açıklama! İstanbul'a dikkat çekti ve...

Esenyurt'taki kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı

Esenyurt'taki kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı

Adana'ya son 75 yılın rekor sıcakları geliyor

1945'ten sonra ilk: Rekor kıracak! Bugünse...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.