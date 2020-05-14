14 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 7, 24, 38, 40 ve 46 olarak belirlendi.

14 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

BÜYÜK İKRAMİYE BİR KİŞİNİN OLDU

Süper Loto oyununun 656'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 11 milyon 991 bin 833 lira 30 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 11 bin 204 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 554 kişi 185 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 498 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

ANKARA KEÇİÖREN'E ÇIKTI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Keçiören ilçesinden yatırıldığı bildirildi. (AA)

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