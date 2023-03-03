HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Kocaeli, Sakarya, Tunceli ve Bayburt'ta sayı değişti! Depremden etkilenen illerde ise...

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Kocaeli, Sakarya, Tunceli ve Bayburt'ta sayı değişti! Depremden etkilenen illerde ise...

03.03.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgilerini esas alarak, il il milletvekili sayısını açıkladı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, 4 ildeki değişiklikler dikkat çekti. Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerle ilgili de karar netleşti.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Kocaeli, Sakarya, Tunceli ve Bayburt'ta sayı değişti! Depremden etkilenen illerde ise...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması beklenen 2023 seçimleri için hangi ilde kaç milletvekili çıkacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi. Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerinin dikkate alındığı belirtilen karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kesinleştirildi. Kocaeli ve Sakarya'nın milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği de görüldü. İşte tüm detaylar...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."
Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararıLütfü Türkkan ve Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'
Anahtar Kelimeler:
seçim Milletvekili il

En Çok Okunan Haberler

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor!

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor!

En fazla göç alan kentlerden biri oldu! "Ciddi sorunlar yaşıyoruz, hobi bahçelerine kadar..."

En fazla göç alan kentlerden biri oldu! "Ciddi sorunlar yaşıyoruz, hobi bahçelerine kadar..."

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

6'lı masadan 'adaylık' açıklaması geldi! Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım gündem oldu

6'lı masadan 'adaylık' açıklaması geldi! Muharrem İnce'nin yaptığı paylaşım gündem oldu

Kritik toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kritik toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Modadan elektroniğe kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik!

Modadan elektroniğe kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.