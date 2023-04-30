HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 14 Mayıs'a 14 gün kala son AK Parti'nin masasındaki anket sonuçları! Numan Kurtulmuş açıkladı: "Açık ara kazanacağız"

14 Mayıs'a 14 gün kala son AK Parti'nin masasındaki anket sonuçları! Numan Kurtulmuş açıkladı: "Açık ara kazanacağız"

30.04.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçimlere 14 gün kala son anket sonuçlarını değerlendirdi. "Bunu neredeyse tüm anketlerde görüyoruz" diye konuşan Kurtulmuş, 10-15 puanlık bir fark olduğunu belirterek; 14 Mayıs akşamı AK Parti'nin açık ara birinci parti olacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söyledi.

14 Mayıs'a 14 gün kala son AK Parti'nin masasındaki anket sonuçları! Numan Kurtulmuş açıkladı: "Açık ara kazanacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV 100'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlere 14 gün kala değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, masalarındaki anketlerdeki son durumu açıkladı. 14 Mayıs akşamı AK Parti'nin açık ara birinci parti olacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söyleyen Kurtulmuş "Bunu neredeyse tüm anketlerde görüyoruz" diye konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

ANKETLERDEKİ SON DURUM

"Bütün anketlerde neredeyse AK Parti birinci çıkıyor. 10-15 puanlık fark olduğu görülüyor. Ama yeni seçim sistemine göre bir tarafın yüzde 50+1 alması gerekiyor. Sistemin doğası ittifakları zorunlu kılıyor.

Son aylarda oylarımızın sürekli bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz.

Özellikle depremden sonrası süreçte şehirlerimizin yeniden yapılanması konusunda insanlar 'bunu yaparsa Erdoğan yapar' diye düşünüyor. 'Sorunlarımızı çözecek olan yine Erdoğan'dır' diye düşünüyor. Seçim akşamı inşallah AK Parti açık ara birinci parti, sayın Erdoğan'da yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilecektir.

1

"HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU GÖRÜYORUZ"

Kiraların yüksekliği, hayat pahalılığı gibi sorunları görüyoruz. Atılacak adımları değerlendiriyoruz.

Her dönemin kendi dinamikleri var. Şartların değişmesiyle atılan ekonomik adımlar değiştirilir, revize edilir. Burada herhangi bir şey mutlak değildir. KKM mesela, Türkiye'nin şartları sonrası ortaya çıkan bir politika.

Dolar, hayatın göstergesi olarak kabul ediliyor. İki yol var ya mal hizmetleri satın alacağız ya da üreteceğiz dışarıya satacağız. Cari açık meselesini böyle kaldıracağız.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna krizi sonrası Türkiye ayakta kalmayı başardı. 5,6 büyümeyi gerçekleştirdi. Türkiye 253 milyar dolar ihracat yaptı. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması iki kez zam yapılması gibi çok sayıda vatandaşın alım gücünü artıracak tedbirler uyguladık. EYT bile böyle.

İlginizi Çekebilir

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

 Araplara özel gece kulüplerinde dikkat çeken anlar!

Araplara özel gece kulüplerinde dikkat çeken anlar!

 Akşener'den dikkat çeken tahmin! '1995'teki seçim sonuçları olacak'

Akşener'den dikkat çeken tahmin! '1995'teki seçim sonuçları olacak'

KILIÇDAROĞLU'NUN '300 MİLYAR DOLAR YATIRIM' VAADİ

Hakikat değil bu söz. Finans piyasaları bakımından İngiltere'de bile böyle bir kaynağın olmadığını herkes biliyor. Bunlar zaten bir takım fonlar. Değil 300 milyar, 30 milyar dolar bile İngiliz fonlarından bugün için Türkiye'ye gelemez.

Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Elin oğlu 'şu ödevleri yap sana para veririm' diyecek sana, sen de bunu kabul edeceksin. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Bu konularda reformların büyük çoğunluğunu yapan AK Parti'dir. Fevkalade demokratikleşme adımları atıldı. Diyoruz ki vatandaşlarımızın da kanun teklifi verme hakkı olsun. Belli bir sayıda imzayla bu verilebilsin. Bu ileri bir demokratik atılımdır. Kapatma davaları açılacaksa bir parti hakkında AYM bir karar verecekse; bu kararın parlamentoda onaylanması gerektiğini savunuyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'
AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti! AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti!
İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar! Cep telefonu atan gence...İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar! Cep telefonu atan gence...
Anahtar Kelimeler:
seçim Numan Kurtulmuş ak parti

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

Bakan Kurum canlı yayında AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda...

İlginizi Çekebilir

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.