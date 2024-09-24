14 Mayıs'ı 10 ay önce bilmişti! Küçükkaya bu kez erken seçim için tarih verdi: "Erdoğan aday olacak, CHP olur verecek. Yazın bir kenara"

Erken seçim iddiaları günlerdir Ankara kulislerinde konuşulurken, erken seçim tarihi için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Muhalefetin erken seçim çağrılarına hükümet kapıyı kapatmış gibi görünse de siyaset kulislerinde 'seçim' ihtimalinin ağır bastığı belirtilirken, 'sürpriz' beklentisi öne çıkmaya başladı.

14 MAYIS'I 10 AY ÖNCESİNDEN BİLMİŞTİ

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimleri 10 ay öncesinden bilen gazeteci İsmail Küçükkaya, bu kez erken seçim için tarih verdi.

"YAZIN BİR KENARA"

Halk Tv yayınındaki programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Küçükkaya "Yazın bir kenara" diyerek, şunları söyledi:

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

"Edindiğim izlenim doğru ise ki daha 14 Mayıs seçimi ile ilgili doğru izlenim paylaşmıştık. 2026 sonbaharında seçime hazırlanıyorlar Ankara'da. İki tarafta. Evet erken seçim kararı alınacak. Böylece Cumhurbaşkanı aday olabilecek. Özgür Özel tarafı CHP tarafı olur verecek. 2026 yılı sonbaharı."

CHP LİDERİ, ÖZGÜR ÖZEL 2025'İ İŞARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim için şöyle konuşmuştu:

"2025 yılının Kasım ayı, Sayın Erdoğan'a bir çağrı yaptığımız tarihtir. ‘Bu 2’nci dönemi mi, 3’üncü dönemi mi’ geçmişte çok tartışıldı. Kendileri anayasa aksini yazmasına rağmen, ‘Anayasa değiştikten sonra 2’nci dönemimiz’ diyordu. Yüksek Seçim Kurulu bu fikre iştirak etti, bu yönde karar verdi. Seçimleri cumhurbaşkanı yenilediği halde yeniden aday olabildi. Bu durumda 3’üncü döneminde, şimdi yani 2’nci döneminin içinde kendisi seçim kararı alırsa yeniden aday olamıyor, çok net. YSK'nın kararına göre ve kendi geçmiş dönemlerini, 2’nci döneme aday oluyoruz dedikleri süreçte anayasa şunu yazıyor; ‘Meclis'te 360 milletvekili seçim kararı alırsa, mevcut Cumhurbaşkanı son bir kez aday olabilir. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'yle birlikte başaracak çoğunluğa sahip değil. Bize, muhalefete ihtiyaçları var. 360 rakamını yakalayabilmeleri için de bizim kendilerine bir cümlemiz var; tam ortasından yani bu 5 yılın yarısı sizden, yarısı bizden. 2 buçukuncu yılda gelip erken seçim kararı alıyorsanız, biz varız; seçimleri yenileyelim. Sonrasında bir daha gelip kapımızı çalmayın. Yani Erdoğan yeniden aday olmak iddiası varsa son tarih 2025 Kasım’dır."