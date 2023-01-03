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14 Mayıs iddiası gündem yarattı! Canlı yayında duyurdu: AK Parti MYK’da sunum yapılmış

03.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere doğru son viraja girerken, seçim tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. AK Parti kulislerinde erken seçim için genel bir mutabakatın olduğunu belirten gazeteci Deniz Gürel, "14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’nin seçime gideceğine dair bilgim var" diye konuştu.

14 Mayıs iddiası gündem yarattı! Canlı yayında duyurdu: AK Parti MYK’da sunum yapılmış

Erken seçim iddiaları yeniden kulislerde konuşulmaya başlandı. Tartışmalar hız kazanırken, kulislerde yeni bir tarih ortaya atıldı. AK Parti'de erken seçim ile ilgili bir 'mutabakata varıldığını' belirten tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında tarih verdi.

"14 MAYIS 2023 TARİHİNDE TÜRKİYE SEÇİME GİDECEK"

Gürel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Seçimin ikinci tura kalması halinde seçimin önüne problem çıkarabilecek unsurlar var. Üniversite sınavı, hac mevsimi olması, Kurban Bayramı gibi… AK Parti MYK’da bugün Seçim İşleri Başkanlığı sunum yapmış. Alternatif senaryolar konuşulmuş. Kesin olmamakla beraber genel mutabakat 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye’nin seçime gideceğine dair bilgim var."

GHFHJFJ

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