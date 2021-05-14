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14 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 vaka ve vefat sayısı

14.05.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 14 Mayıs son dakika korona tablosu...

14 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 vaka ve vefat sayısı

14 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 14 Mayıs son dakika korona tablosu...

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1102 oldu.

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Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

13 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

13 Mayıs'ta 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1217 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Mayıs'ta 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1582 oldu.

11 Mayıs'ta 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433, vefat sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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