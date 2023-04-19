14 Mayıs seçimlerinde nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta? Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak? e-Devlet seçmen kaydı sorgulama

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Seçim öncesinde, "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt arayanlar için YSK seçmen sorgulama ekranı açıldı. Seçmen sorgulama sayfası ile hangi sandıkta oy kullanacağınızı hem e-devletten hem de YSK'nin nerede oy kullanacağım sayfasından öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 vatandaşın nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi. Vatandaşlar, yurt İçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden kendileri ve birinci dereceden yakınlarının nerede oy kullanacağını görebiliyorlar.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi’nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

YSK seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Öte yandan e-Devlet'te 'Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama' başlığının altında şu bilgiye yer verilmektedir:

"Seçmen kütükleri 12 Nisan 2023 Çarşamba günü kesinleştirilecek olup, sandık atamaları yapıldıktan sonra, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy kullanacağınız sandığa ait bilgiler ile ilgili duyuru web sitemizde ilan edilecektir."

